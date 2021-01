Toyota pealiku Latvala nõuanne Evansile: möödunud hooaja lõpp tuleb ära unustada

2020. aastal kaks MM-etappi võitnud Evans oli veel viimase ralli eel üldliider, edestades tiimikaaslast Sebastien Ogier'd 14 punktiga. Monza ralli teisel võistluspäeval tegi Evans mäletatavasti avarii, mis ta suurest mängust välja kukutas ning tiitli prantslasele kinkis.

"Olen olnud Elfyniga samas olukorras, kui mul oli MM-tiitel peaaegu olemas, kuid siis läks kõik käest," vahendas Rallit.fi Latvala sõnu. "Ta sattus Monzas väga keerulistesse oludesse ning teda karistati selle eest rängalt."

"Ta peab nüüd ära unustama, mis eelmise hooaja lõpus juhtus. Tal on vaja uut algust," kõlas Latvala nõuanne. "Evansil on kiirus olemas, et uuesti MM-tiitli jahile asuda. Kõik alustavad hooaega nulli punkti pealt."

Lisaks Evansile jätkavad uuel hooajal Toyotas Ogier, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta.

2021. aasta hooaeg algab hetkeseisuga 21. - 24. jaanuarini toimuva Monte Carlo ralliga.