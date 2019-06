Toyota peainsener avaldas, mis eestlase autoga punktikatsel juhtuda võis

Latvala autot tabas reede pärastlõunal kummaline rike, kui ühest tagasipöördest väljudes kiskus rool järsku vasakule, mis viis auto teelt välja ning katkestamiseni.

Fowler sõnas Autospordile, et Tänakut võis tabada samasugune probleem. "See ei ole midagi, mida me oleks varem kohanud. Kõik, mida teame, on see, et kõik jupid, mille me sellele rallile kaasa võtsime, tulid ühest partiist. Võimalik, et tegu ongi partii veaga."

Fowler ja Toyota uurivad juhtunut põhjalikult siis, kui masin Eestisse hooldusesse jõuab. "Peame kogu süsteemi komplektina vaatama. Praegu on raske öelda, mis seda põhjustada võis. Mõlemad sõitjad kirjeldasid asja igatahes samasuguselt."