Toyota paneb Saksamaal ja Kataloonias välja neljanda WRC masina!

2019. aastal on Katsuta kaasa teinud seitse etappi WRC2 klassis, võites Ford Fiesta R5-ga maikuus toimunud Tšiili ralli. Ühtlasi on ta Yaris WRC-ga võitnud mõlemad Soome ralli meistrivõistluste etapid, kus ta on osalenud.

Toyota põhipiloodid on Tänaku kõrval veel Kris Meeke ja Jari-Matti Latvala. Konstruktorite karika arvestusse jaapanlane Saksamaal ja Hispaanias siiski Toyotale punkte koguda ei saa.

"Takamoto on sel aastal teinud juba mõned suured sammud. WRC2 programmis on ta näidanud väga head arengud nii oma sõidu kui ka järjepidevuse poolest. Samuti sai ta väga hästi hakkama oma esimestel rallidel Yaris WRC roolis Soome meistrivõistlustel. Seetõttu oleme kindlad, et ta on valmis tegema järgmist sammu," sõnas Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen.

"Teame, et need on väga väljakutserohked rallid - Takamotol pole Saksamaal võistlemisega kogemusi ning Hispaania on raske, kuna see on vahelduva teekattega ralli. Seega ei sea me talle tulemuste poolest mingeid eesmärke: peamine prioriteet saab tema jaoks olema jätkata õppimist ja arendada oma sõitjaoskusi."

Katsuta: "Esiteks tahan ma tänada kõiki, kes on mind toetanud. Alates sellest, kui ma neli aastat tagasi rallit hakkasin sõitma, olen ma teinud kõvasti tööd, et tulla kunagi ralli maailmameistriks. On olnud mõned head momendid, aga ka mõned frustreerivad hetked. Tänu paljude inimeste toetusele võin teha nüüd suure sammu edasi. Ma pole siiski jõudnud oma lõppeesmärgini, vaid seisan alles stardijoonel. Arendan ennast järjepidevalt, ralli ralli haaval, et võidelda lähitulevikus kõige kõrgemal tasemel. Mul on veel unistuse täitumiseks palju teha, aga olen kindel, et suudan seda. Tänud kõigile juba ette tugeva toetuse eest!"

Katsuta järgmised rallid: