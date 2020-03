2022. aastal jõustuvad uued reeglid ja regulatsioonid on rallimaailma kaheks jaotanud. Ühed kiruvad maapõhja tulevikustsenaariumi, kus metsade vahel hakkavad kihutama võimsuselt ja kiiruselt lahjemad autod, teised kinnitavad, et see on ainus võimalus MM-sari päästa.