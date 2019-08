Toyota muutuste tuules. Jaht Sordole ja teine tiim

Meeskonna pealik Tommi Mäkinen andis teada, et soovib tulevaks hooajaks palgata Hyundai praeguse võidusõitja Dani Sordo. „Mul on Sordo vastu väga suur huvi. Ta on väga tore inimene, tohutult stabiilne sõitja ja meie nimekirjas väga kõrgel kohal,” selgitas Mäkinen. „Pärast Saksamaa rallit paneme paika plaani, millist teed pidi järgmisel aastal minna.” Selle sõnumiga kinnitas Mäkinen tagatubades kõlanud väidet, et Toyota ei looda enam Kris Meeke’ile ja ka Jari-Matti Latvala tulevik on lahtine.