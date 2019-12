Toyota kinnitas! Meeskond paneb kaheksal rallil starti neli autot, sõitjate arv võib kasvada koguni viieni

Lõppenud hooajal autoralli MM-sarjas debüüdi teinud ning kokku kahel etapil (Saksamaal ja Kataloonias - K.R.) osalenud Katsuta saab 2020. aastal teha kaasa kõik Euroopa rallid ja veel kodusel Jaapani etapil. Seega saab 26-aastast jaapanlast kihutamas näha Monte Carlos, Rootsis, Portugalis, Itaalias, Soomes, Saksamaal, Suurbritannias ja Jaapanis.

"Takamoto on juba WRC-masina roolis kogemusi saanud ja alles sel nädalal sai ta võimaluse testida Monte Carlo ralliks," rääkis meeskonna pealik Tommi Mäkinen. "Ta on muutumas üha teadlikumaks meie auto osas ja mõistab üha paremini, kuidas WRC-auto käitub. Kataloonia etapil juba nägime temalt päris häid aegu kiiruskatsetel. Nüüd vajab ta lihtsalt veel kogemust, et muutuda stabiilsemaks."

"Olen väga tänulik Toyotale ja Tommi Mäkinenile selle suurepärase võimaluse eest," rõõmustas Katsuta. "2020. hooaeg on täiesti uus väljakutse minu jaoks. Sain tänavu mõlemalt etapilt head kogemust, aga selline võimalus on mulle suur edasiminek. Ehkki minu kogemused tänavustelt rallidelt olid positiivsed, tean, et pean edasi pingutama, et paremaks saada."