Toyota jahib Dani Sordot. Mäkinen: ta on meie nimekirjas väga kõrgel kohal

"Mul on selleks väga suur huvi. Kinnitan teile, et Dani on meie nimekirjas väga kõrgel kohal. Ta on väga tore inimene ja tohutult stabiilne sõitja. Pärast Saksamaa rallit analüüsime täpsemalt, millise suuna me valime," rääkis Mäkinen.

Marca teatel soovitas Toyota esipiloot Ott Tänak juba mullu Sordot palgata, aga lõpuks otsustas Mäkinen Kris Meeke'i kasuks. Sordo jätkas Hyundais. Viimastele hooaegadele iseloomulikult ei tee ta kaasa täishooaega.

Mitmel rallil, näiteks Soomes ja Walesis osalemisest, on Sordo vabatahtlikult loobunud, sest kiiretel kruusateedel sõitmine pole tema jaoks kõige meeldivam.

Tänavu on Sordo viie etapiga kogunud 52 punkti, MM-sarja üldarvetuses on ta 10. kohal. Täistabamus tuli Sardiiniast, kus ta tõusis Tänaku probleemide tõttu viimasel katsel võitjaks.

Väidetavalt sõlmib Toyota uue lepingu esmajoones Ott Tänaku, tiimi ridadesse on siirdumas ka noor talent Kalle Rovanperä. Jari-Matti Latvala tulevik on lahtine, Meeke'i Toyotasse aga tagasi ei oodata.