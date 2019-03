Toyota hakkab Latvala Mehhiko rallil katkestamise tõttu testima uut generaatorit

Latvala katkestas Mehhiko ralli reedesel päeval neljandalt kohalt kaheksanda kiiruskatse eel, sest tema masina generaator lõpetas laadimise. Toyota pealik Tommi Mäkinen välistas, et vahejuhtum oli seotud jahutusprobleemidega, mis meeskonda vaevasid eelmistel aastatel Mehhikos. Mäkinen, et lisas Latvala katkestamine oli puhtalt seotud generaatoriga.

Küsisime McLarenilt (tootja - toim), et kas nad saaksid ühenduse muuta manuaalseks, et sellist probleemi enam ei oleks, kuid seda pole veel tehtud. Teeme teise varustajaga võrdleva katse, et leida probleemile lahendus," jätkas Mäkinen.

Kui Latvala katkestamine kõrvale jätta, möödus Toyota masinate jaoks Mehhiko ralli suuremate probleemideta. Ott Tänak saavutas teise koha, Kris Meeke lõpetas ralli viiendana. Latvala sai vaatamata katkestamisele ning superralli süsteemis sõitmisele lõpuks seitsmenda koha.