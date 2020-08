Toyota ei soovi WRC-etappi Belgiasse: eksimisruumi on liiga vähe

WRC promootor teavitas eelmisel nädalal, et Türgi WRC-etapp tõstetakse nädala võrra varasemaks. Varasemalt on räägitud, et Belgia Ypresi ralli sõltub just türklaste vastutulelikkusest muuta oma ürituse kuupäev, sest logistilistel põhjustel ajavahemikud muidu ei klapiks.

Fowler rääkis portaalile Dirtfish, et selline ajakava toimiks maailmas, kus pole probleeme. Tänapäeval on reaalsus aga teine. “Me oleksime õnnelikud Yprese rallile mineku osas, kuid mitte siis, kui kavas on ka Türgi etapp,” avaldas tiimiliider.

“Plaan pidada nii Eesti, Türgi kui ka Belgia rallid üksteise järel on keeruline, sest logistilist eksimisruumi on väga vähe. Kõik toimiks ainult parima stsenaariumi korral,” tunnistas Toyota tehniline direkor ja lisas, ”me elame hetkel maailmas, kus logistilised probleemid on praktiliselt vältimatud.” Varasemalt on samasugust muret väljendanud ka M-Spordi ametnik Richard Millener.

Kuigi veel pole Türgi ralli ametlikku kava avalikustatud, on Dirtfishi allikate sõnul kindel, et üritus on kahepäevane ning sõidud toimuvad 19.-20. septembril.

Lisaks Belgia rallile ootab oma tulevikku ka Horvaatia etapp.