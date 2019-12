Toyota ei karda, et Tänak nende siseinfo Hyundaisse viib

Toyota tehniline direktor Tom Fowler rääkis ajakirjale Autosport, et Tänaku teadmised 2020. aasta Toyota masinast on piisavalt väikesed ning nende siseinfo uude tiimi viimise pärast muretsema ei pea.

"Meil pole hooaja alguses just väga palju uuendusi tulemas. Ott teab, et me oleme keskendunud mõningasele kaalu vähendamisele, aga ta ei tea, milliste piirkondade kallal sügaval auto sees me töötanud oleme," sõnas Fowler.

"Ainus teine homologeeringu-jokker, mille me välja käime, peitub ülekandearvudes, mis on mõeldud ohjeldama mootori pöördemomenti ja pikendama käigukasti eluiga. Me ei muretse sellepärast, mida Ott meie autost teab."