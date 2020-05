Toyota boss on rahul: meie uus WRC masin on juba peaaegu sama hea kui praegune

Viimati testis Toyota uut autot märtsi keskel Soomes, enne seda käidi testimas Mehhiko ralli eel Hispaanias. Nüüd on sisse tulnud pikem paus, sest Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA poolt määratud piirangute tõttu vähemalt maikuu lõpuni testida ei saa.

"Alguses oli protsess väga kiire," rääkis Toyota tehniline direktor Tom Fowler DirtFishile. "Esimesed testid tegime Soomes ja Rootsis, kuid see oli kiiruga. Tahtsime teha lihtsalt kindlaks, et kõik toimib."

Hispaanis toimusid uue masinaga testid samal ajal, kui põhisõitjad valmistusid Mehhiko ralliks. "Seejärel läksime Hispaaniasse, kus kilomeetrid olid samuti piiratud, sest me ei tahtnud hommikul sõita. Meil oli vaja, et sõitjad saaksid võimalikult värske kruusa peal kihutada. Uut autot proovisimegi ainult pärastlõunal."

Vaatamata vähesele kogemusele on Fowler arenguga rahul. Direktori sõnul nägid nad, et hakkavad Toyota Yaris GR-iga jõudma sinna, kuhu tahavad. "Me saime väga positiivset tagasisidet. Lühidalt kokkuvõetuna saame öelda, et me ei ole veel päris seal, aga oleme väga lähedal."