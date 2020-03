Toyota boss on rahul: Kalle Rovanperä jätkab kõigi üllatamist

Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier hoiab liidrikohta, edestades M-Spordis sõitvat Teemu Sunineni ja tiimikaaslast Elfyn Evansit. Toyota noorim sõitja, 19-aastane Kalle Rovanperä paikneb Ott Tänaku järel viiendal kohal.

"See oli meie jaoks murevaba päev, mis on väga meeldiv olukord," sõnas Lindström. "Kõik meie sõitjad on taas väga head tööd tegemas. Sebastienil oli suurepärane päev ilma draamata. Ta on suutnud sõita puhtalt ja see ongi oluline."

"Eflyn on samuti hästi sõitnud, sest pole lihtne sõita Mehhikos esimesena ja ta on jätkuvalt võitluses sees," jätkas Lindström. "Kalle jätkab nii minu kui ka teiste üllatamist. Ta harjub kõigega ja seda on suurepärane näha. Loodetavasti suudame niimoodi jätkata.