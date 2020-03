Toyota boss Mehhiko rallil: oleme oluliselt ohutumas kohas kui Euroopa

Lindström sõnas, et kuna Mehhikos on olnud koroonaviiruse juhtum vaid 12 inimesel, kellest neli on juba paranenud, on rallisõitjad sattunud vägagi turvalisse kohta.

"Seda olukorda tuleb jälgida suure tõsidusega, kuid samal ajal hüsteeriat vältides," lausus Lindström Rallit.fi-le. "Põhimõtteliselt oleme täna ohutumas kohas kui Euroopa."

"Koroonaviirus Mehhiko rallit ei mõjuta, kuid jälgime olukorda. Siin on palju asju, mida tuleks meeles pidada. Me ei soovi viia personali piirkonda, kus haigestumise risk on kõrge. Rallikorraldajad peavad omakorda arvestama riigi suhtumisega ürituste korraldamisse," lisas spordidirektor. "Mõistagi on oht, et see kõik mõjutab ka MM-sarja kalendrit."

Seda, mis saab aprilli lõppu Argentinasse planeeritud järgmisest MM-etapist, otsustatakse reedel. Viimastel andmetel on kaalumise all kaks varianti: etapp lükatakse edasi või jäetakse sootuks ära.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

