Toyota boss: kui Tänakul on 97% meie masinast, võidab ta Rally Estonia

Kuigi Hyundai sõitjad pole suutnud Soome rallil, mille teed on Rally Estoniale väga sarnased, kordagi viimase kuue aasta jooksul poodiumile pääseda, usub Fowler, et eestlane võtab kodurallil võidu.

"Ott peaks olema enesekindel, sest kui tal on 97% meie masinast, annab tema stardipositsioon (stardib viiendana) talle selle ekstra 3% juurde," sõnas Fowler DirtFishile.

"Tal on alust olla enesekindel ja ta peaks selle ralli võitma," lisas ta.

Toyota meeskonna komistuskiviks võib Fowleri sõnul saada just stardipositsioon: "Meie suurim probleem on, et Seb [Ogier] ja Elfyn [Evans] stardivad esimestena."

M-Spordi meeskonna boss Richard Millener on sama meelt, et Eestis peetaval MM-rallil on Tänak kindel suursoosik.

"Otil on väga hea võimalus võitmiseks. Kui sa oled oma kodurallil, tead sa kiiruskatseid, tead sa ilmastikutingimusi järgmisel paaril tunnil ning kuidas masin käituma hakkab, kui teed hakkavad lagunema," ütles Millener.