Toyota boss: Kimi Räikkönenist oleks võinud saada tipprallisõitja

Räikkönen kihutas autoralli MM-sarjas aastatel 2010 ja 2011 ning tema parimaks tulemuseks jäi 2010. aasta Türgi ralli viies koht. Oma debüüdi tegi kogenud F1-sõitja juba 2009. aasta Soome rallil Tommi Mäkinen Racing meeskonna ridades. Tema kaardilugejaks oli just Lindström.

"Kimi mõtles alguses, kuidas erinevate tiimide sõitjad õhtuti söömas käivad. Minu arust rallimaailma rahulik atmosfäär sobis talle väga," meenutas Lindström. "Jah, Kimist oleks võinud saada tipptasemel rallisõitja, aga see oleks eeldanud temalt rohkem sõitmist."

Lindström jõudis karjääri jooksul lugeda kaarti ka neljakordsele maailmameistrile Tommi Mäkinenile. Mäkineniga alustas ta koostööd 2001. aasta Korsika ralli järel, kus Mäkinen ja tema toonane kaardilugeja Risto Mannisenmäki karmi avarii tegid, mille tõttu kaardilugeja oma seljale tõsiselt viga tegi.

"See on üks mu eredamaid mälestusi, kui minult paluti Mäkineni kõrvale asuda," rääkis Lindström. "Siis läksid mu õlad korraks laiaks, et Tommi üsna kogenematu kaardilugeja võttis. Ma ei pidanud kordagi mõtlema, kas päev läks hästi, sest tagasiside tuli temalt koheselt."