Toyota alustab testimisega. Mäkinen: tahan rallimeestele meenutada, kuidas sõitmine üldse välja näeb

Teatavasti keelas Rahvusvaheline Autospordiliit FIA koroonakriisi ajal maikuu lõpuni tehasetiimidel igasuguse testimise ära, kuid nüüd saavad meeskonnad võimalusel taas autot edasi arendada. Kolme päeva pikkusel testil on kohalik ka Toyota pealik Tommi Mäkinen. "Tahan kõiki mehi taas näha. Väga pikk paus on olnud," sõnas autoralli neljakordne maailmameister DirtFishi vahendusel. "Tahtsime kõik sõitjad siia tuua, et meenutada neile, kuidas sõitmine üldse välja näeb. Oleme mõned uued osad välja töötanud, mida saame nüüd testida."

DirtFish kirjutas reedel, et Toyota on otsustanud lõpetada uue põlvkonna GR Yarise WRC masina arendamise ning sõidab ka järgmisel aastal veel praeguse Yaris WRC-ga. Mäkinen ei soovinud teemal pikemalt peatuda. "Tahame näha autosid taas sõitmas," kommenteeris ta.

"Kuidas suudame üldse uskuda praegust olukorda? Kuidas on võimalik, et üks asi (koroonaviirus) on kõigele ning kõigile nii palju kahju teinud? See on uskumatu. Oleme nüüd taas edasi liikumas sel kummalisel ajal," lisas soomlane.