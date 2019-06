Toyota alustab Rovanperäga läbirääkimisi. Mida tähendab see WRC-sarja teistele sõitjatele?

Samal ajal andis legendaarne soomlasest rallimänedžer Timo Jouhki teada, et tema klient Kalle Rovanperä on samuti alustamas läbirääkimisi Toyotaga.

Arvestades, et Toyotal lõppevad lepingud kõigi kolme sõitjaga, siis tulebki neil allkirju jahtida.

Tulevaks hooajaks on praeguse seisuga tööta nii Kris Meeke kui ka Jari-Matti Latvala. Kui võtta arvesse, et Toyota tahab aina enam anda võimalusi ka jaapanlasele Takamoto Katsutale, siis võib lõpuks mõne mehe jaoks lihtsalt töökohast puudust tulla.

Teistes tiimides on selgeid asju samuti vähe. Sebastien Ogier on jätkamas ka järgmisel aastal Citroenis. Thierry Neuville'il on Hyundaiga leping 2021. aastani. Sebastien Loebil on samuti osaline kokkulepe Hyundaiga järgmiseks aastaks.

Suvisel üleminekuturul võivad kuumaks kaubaks osutuda M-Spordi mehed Elfyn Evans ja Teemu Suninen.

Kahtluse all on Esapekka Lappi ja Andreas Mikkelseni tulevikud. Toyota läbirääkimisi arvesse võttes langevad Lappi ja Mikkelseniga samasse kategooriasse ka Latvala ning Meeke. Marjamaale ihkavad tagasi Craig Breen, Hayden Paddon ja Mads Östberg. Neist Breenil avaneb peagi kaks võimalust, et tõestada enda üleolekut Mikkelsenist. Teadupärast saab Breen Hyundaiga kihutada nii Rally Estonial kui ka Soome MM-rallil.