Pärast Soome rallit kõlas uudis, et kõigi meeskondade autode tagatiibade juures leiti anomaaliaid ning eriliselt oli luubi all Toyota. Toyota pole aga tagatiiba, mis homologeeriti 2017. aastal, vahepeal muutnud, kinnitas tiimi pealik Tommi Mäkinen. Kust tuli vajadus tiibu uurida, pole teada, küll aga võivad konkurendid olla kadedad, sest Toyota aerodünaamika on neist pika puuga üle.