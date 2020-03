Tõsine mure: WRC-etappi võivad kimbutama asuda islamiterroristid

Keenias toimuvat Safari rallit peeti omal ajal MM-sarja üheks kõige mainekamaks ralliks, kuid viimati kihutati seal 2002. aastal, kirjutab Dirt Fish.

Nüüd on Safari ralli tagasi, kuid korraldajad peavad lisaks tavapärasele tööle silma peal hoidma ka naaberriigis tegutseval terroriorganisatsioonil Al Shabaabil.

Al Shabaab on saatnud ähvardusi ka Keenia riigi suunas, kuna viimase sõjaväelased on sekkunud naaberriigi Somaalia siseasjadesse. Aasta alguses tegi Al Shabaab avalduse, milles lubas rünnakuid ka Keenia territooriumil. Seejuures lubati rünnati just Keenias viibivaid turiste.

WRC-sarja tiimide jaoks on väidetavalt kõige ohtlikumaks teekond riigi pealinnast Nairobist võistluse hooldusparki Naivashas. Sellel ligemale 100 km pikkusel teelõigul kardetakse rünnakuid ja röövimisi.

„Teame, et võistlus toimub Somaalia piirist kaugel, kuid sellised inimesed liiguvad samuti ringi,“ teatas anonüümseks jäänud tiimiliige.

Safari ralli tegevjuhi Phineas Kimathi sõnul ei maksa aga midagi karta. „Turvalisuse tagamine on meie töö. Saame ainult kinnitada, et kõik saab olema turvaline. Keenia on turvaline riik. Probleeme on ainult Somaalia piiri ääres, kuna Somaalis ei ole jätkuvalt toimivat keskvalitsust. Kõik teavad seda. Me ei peatu, kuna mõned radikaalid tulistavad illegaalsetest relvadest süütute inimeste pihta. Me ei võistle aga sellistes piirkondades. Ma ei hakka detailidesse laskuma, kuna turvalisusega saab olema kõik korras. Võrreldes mõne Euroopa linnaga on meie turvalisuse tase palju parem.“