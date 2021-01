Torm räsis Monte Carlo ralli hooldusparki ja lennutas WRC tiimide telke

DirtFish.com kirjutab, et lõhutud on mitmed WRC meeskondade boksialad, sealhulgas Toyota ja M-Sporti omad. Tuultele ei vandunud alla Hyundai kahekorruseline hoone.

Tormikahjustuste tõttu kutsusid mitmed meeskonnad oma personali õhtul hotellidest tagasi hooldusalasse koristama ja boksialasid uuesti üles ehitama, sest laupäevased katsed algavad kohaliku aja järgi juba kell 6.30.

"Tuul tuli uskumatu müraga. Mõned telgid läksid esimeste seas, need lihtsalt tõsteti üles ja lennutati minema, suuremad hooned kaotasid paneele ja katuseosasid," rääkis üks allikas. "See oli uskumatult hirmus. Nüüd tuleb natuke tööd teha, et autod siia hommikul tulla saaks."

DirtFishi andmetel oli Gapi ümbruses Hautes-Alpes regioonis eile õhtul tuul 26 m/s ning eeldatavasti jätkus torm ka öötundidel.

"Peame olema õnnelikud, et see algas hilja õhtul, kui siin oli vähem inimesi. Me teame, et meil ei tohi siin pealtvaatajaid olla, aga selle keskel olla oleks olnud ohtlik," lisas teine allikas.