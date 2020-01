Töötuks jäänud Kris Meeke: tuleb olla realistlik, minu täiskohaga karjäär WRC-s on läbi

Lõppenud aastal sai Meeke täishooaja kirja Toyota ridadesse. Jaapani meeskonda suurte ootustega läinud ralliäss aga loodetud tulemusi ei toonud ning teenis vaid ühe poodiumikoha, tulles Saksamaal teiseks. Üldarvestuses pälvis Meeke kuuenda koha.

"Arvestades, missugune on seis sõitjateturul, on see võimatu," rääkis Meeke portaalile Motorsport.com. "Pean mõtlema, kus ma oma karjääris hetkel olen ja jääma realistlikuks. Seega jah, võib öelda, et minu karjäär täiskohaga WRC-sarja sõitjana on läbi."

Erinevalt endisest tiimikaaslasest Jari-Matti Latvalast, kes Toyotas samuti lepinguta jäi, ei kavatse Meeke ise raha kokku ajada, et mõnel etapil kihutada. "Ma ei sõida tasuta. Ma ei kavatse 200 päeva aastas perest eemal olla mitte millegi eest."

"Ma olen praegu 40 aastat vana. Oleksin tahtnud jätkata, aga olukord on juba selline, nagu ta on. Olen jätkuvalt Toyotaga suhtluses, et kuidagi seotuks jääda. Võib-olla õnnestub mõned testid teha, aga eks paista. Kindlasti olen avatud võimalustele ja otsin ka teisi variante, mis mulle huvi pakuvad."

Meeke on hetkel Saudi Araabias, et jälgida Dakari rallit, mis saab stardi juba sel pühapäeval. "Juba ammu jälgisin seda võistlust televiisori vahendusel. Mäletan, kui maailmameistrid Ari Vatanen ja Colin McRae seal aastaid tagasi sõitsid."