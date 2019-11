Töötuks jäänud Jari-Matti Latvala: ma ei suutnud liigse stressi tõttu enam rallidel endast parimat anda

"Olen umbes juba nädala olnud olukorrast teadlik," rääkis Latvala portaalile Rallit.fi. "Loomulikult oli minu jaoks pettumus, et ma pole järgmine hooaeg konkurentsis. Saan olukorrast täielikult aru. Mul on selja taga karjääri raskeim aasta. Nad (Toyota) tahavad investeerida noortesse ja vaadata tuleviku poole."

"On väga kahju, et nii vähe kohti on sarjas. Paraku on asjaolud nii kaugele läinud," jätkas kogenud soomlane. "Olen öelnud, et järgmisel aastal kavatsen sõita. Need etapid, millest osa võtan, teen Toyotaga, aga ma ei tea veel, kus sõita saan. Rootsis tahaksin kindlasti kohal olla."

Latvala sõnul on peamiseks probleemiks vajaliku eelarve kokkusaamine. "Pean ise kuidagi suutma eelarvet täita, et sõita. Asjaga on aga juba kiire. Tahaksin kogu uue hooaja seisu saada selgeks nii kiiresti kui võimalik. Mida rohkem raha kokku koguda, seda rohkem sõita saab."

208 etapiga MM-sarja ajaloo kogenuim mees Latvala loodab järgmisel aastal ideaalis võtta osa viiest rallist. "Soomes ja Rootsis tahaks loomulikult sõita. Kevadel oleks ehk Portugalist ja Sardiiniast hea osa võtta ning sügisel näiteks Walesi etapist. Küsimus on aga selles, kust ma raha saan."

"On kaks põhjust, miks tahan järgmine aasta veel sõita. Ma pole veel sellises eas, et lõpetada karjääri. Teiseks tean, miks mu tänavune hooaeg niimoodi ebaõnnestus. Mul oli nii palju (sõidu)väliseid stressiallikaid, et ma ei suutnud etappidel endast parimat anda. Kui nendest probleemidest lahti saada, siis lähevad asjad paremaks. Tahan jätkata, sest kui sa ei sõida enam MM-sarjas, siis sind unustatakse ära."