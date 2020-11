Tommi Mäkineni võimalik mantlipärija kommenteeris jutte Toyota meeskonna tulevikust

Mäkinen sõnas sügisel Soome meediale antud intervjuus, et on soovitanud enda asemele meeskonna praegust spordidirektorit Kaj Lindströmi. "Tal on palju teadmisi ning ta tunneb seda maailma väga. See on suur eelis, kui on olemas inimene, kes tunneb kõike ning ei pea hakkame kohe õppima," rääkis Mäkinen septembris.

Rallit.fi uuris nüüd Lindströmi käest, kellest Toyota tiimipealik võib saada. "Praegune hooaeg on veel käimas. Jaapanis tehakse peakontoris otsus selle kohta," rääkis endine kaardilugeja. "Me püüame praegu MM-tiitlid koju tuua ja aasta auväärselt lõpetada."

"Sellisel juhul peame asjad täpsemalt läbi mõtlema. Kui selline olukord tekib, siis ma kindlasti ei lükkaks kohe võimalust tagasi," vastas Lindström küsimusele, kas ta oleks valmis, kui talle pakutaks tiimijuhi kohta.

Toyotal on võimalus tänavune hooaeg lõpetada kahe tiitliga. Sõitjate arvestuses on liider Elfyn Evans, kes edestab 14 punktiga tiimikaaslast Sebastien Ogier'd. Teatud võimalused on ka Hyundai pilootidel Thierry Neuville'il ja Ott Tänakul, kuid nemad jäävad Evansist maha vastavalt 24 ja 28 punktiga.

Meeskondlikus arvestuses on Toyota seis veidi keerulisem. Hyundai on liider (208p), edestades Toyotat seitsme silmaga. M-Sport lõpetab hooaja kolmandal kohal, enne Monza rallit on Suurbritannia tiimil koos 117 punkti.