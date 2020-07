Tommi Mäkineni soov on täitumas: Ogier on öelnud, et tahab meiega jätkata

Ogier rääkis pikalt, et 2020. aasta jääb tema jaoks viimaseks, kuid aprillis tunnistas ta, et koroonaviiruse pandeemia tõttu sassi löödud võistluskalender on pannud teda oma otsust üle kaaluma. “Loomulikult ei oleks ma kunagi oodanud, et lõpetan karjääri sellise aastaga," rääkis tollal kuuekordne maailmameister. "Vaatame, mis tänavusest aastast saab, kuid kui hooaeg jääb poolikuks, siis võin kaaluda veel ühe aasta kaasa tegemist."

Toyota meeskonna boss Tommi Mäkinen kinnitas hiljuti portaalile Rallit.fi, et kogenud prantslasega on läbirääkimised uueks hooajaks alanud. “Meil on kindel plaan. Ogier on öelnud, et ta tahab meiega uuel hooajal jätkata,” avaldas Mäkinen. “Need on väga positiivsed uudised meie jaoks.”

Kuigi kõik asjaolud viitavad sellele, et Ogier allkirjastab Toyotaga uue lepingu, ei saa Mäkinen seda veel kinnitada. “Ma ei saa tema jätkamist veel sada protsenti kinnitada, kuid niimoodi see hetkel tõesti tundub,” räägib Mäkinen legendaarse prantslase tulevikust.

Tänavusest hooajast on sõidetud kolm etappi. Ogier hoiab kolme ralli järel üldarvestuses esikohta 62 punktiga. Talle järgnevad tiimikaaslane Elfyn Evans (54) ja Hyundai sõitja Thierry Neuville (42).