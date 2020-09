Tommi Mäkineni pikaaegne soov on täitumas

Kui algselt pidi tänavune hooaeg jääma prantslase jaoks sarjas viimaseks, siis koroonaviiruse pandeemia pani Ogier enda otsust ümber kaaluma. Kusjuures Mäkinen kuulutas juba hooaja eel, et annab endast kõik, et Ogier nendega edasi sõidaks. Prantslane tunnistas küll hiljuti Kreeka meediale antud intervjuus, et enne WRC-sarja järgmise hooaja kalendri selgeks saamist ta lõplikku otsust ei tee, kuid nüüd tundub, et tänavune hooaeg siiski tema jaoks viimaseks ei jää.

"Jah, oleme rääkinud tulevikust. Mõlemal on selge soov jätkata," rääkis Toyota pealik Mäkinen portaalile Rallit.fi. "Põhimõtteliselt meil probleeme pole, peaasi, et kasutame olemasolevaid variante."

"Ausalt öeldes oli mul koroonapausi ajal tunne, et pööran elus uue lehekülje. Samal ajal ei andnud mulle rahu mõte selliselt (karjäär) lõpetada," sõnas Ogier Soome meediale. "Seetõttu otsustasin üsna kiiresti, et sõidan pärast sellist hooaega ühe aasta veel."

Ogier ei teinud saladust, et otsusele aitas kaasa ka hea koostöö Toyotaga. "Mind võeti koheselt soojalt vastu ja auto on samuti hea. Tunnen, et saan edasi sõita. Tõsi, midagi otsustatud veel pole, aga soovid on mõlemal poolel samad," rääkis prantslane.