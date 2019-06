Tommi Mäkinen WRC-sarja muutvast otsusest: meeskondadele on antud liiga vähe infot

"Missugune hübriidtehnoloogia autoralli MM-sarja ikkagi tuleb ja missugused reeglid kehtestatakse? Meeskondadel pole sellest õrna aimugi," vahendas Rallit.fi Mäkineni sõnu. "Otsusega kuulutati, et tulevad hübriidautod, kuid tegelikult ei öeldud meile midagi."

"Sellest on räägitud pikalt ning juba mõnda aega on olnud teada, et FIA tahab sellise muudatuse teha," jätkas neljakordne maailmameister. "Me ei saa aga veel kuidagi muudatusteks valmistuda."

"Tiimid palusid FIA-lt, et kindlad reeglid oleksid kolm aastat varem teada ehk hiljemalt selle hooaja lõpuks. Praegu ei ole aga kindel, et nii läheb," lisas Mäkinen.