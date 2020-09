Tommi Mäkinen võimalikest tiimikorraldustest Ogier' ja Evansi vahel: peame sõitjatega asjad üle vaatama

Türgi rallil võidutses Toyota äss Elfyn Evans, kes tõusis ühtlasi 97 silmaga MM-sarja üldliidriks. Tema edu tiimikaaslase, kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' ees on 18 punkti. Kahele esimesele mehele järgnevad Ott Tänak (Hyundai) ja Toyota kolmas sõitja Kalle Rovanperä, kellel on mõlemal koos 70 punkti.

Ilta-Sanomat uuris Mäkineni käest, kas soomlane paneb enne järgmist rallit ka kindla strateegia Evansi ja Ogier vahel paika. "Pean poistega rääkima ja olukorra üle vaatama. Praegu ma suurt draamat küll ei näe," vastas Mäkinen.

Hooaeg jätkub 8. - 11. oktoobrini toimuva Sardiinia ralliga. "See peaks olema hea võistlus meie jaoks," lisas Mäkinen.

Ühtlasi kiitis soomlane 46-aastast Sebastien Loebi, kes sai Türgi rallil kolmanda koha. "Loeb näitas jälle oma tugevust. Parema õnne korral poleks võit temast üldse kaugel olnud. Ta näitas, et kogemusi on vaja ning vanus ei paista teda aeglasemaks tegevat," sõnas Mäkinen.