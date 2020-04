Tommi Mäkinen võib saada oma tahtmise! Sebastien Ogier ei välista karjääri jätkamist

Nimelt on tänavuseks hooajaks Toyotaga liitunud Ogier tunnistanud, et soovib karjääri lõpetamise järel rohkem oma perega koos aega veeta. "Seejärel tahan olla rohkem kodus ja hea isa oma lapsele, olla nendega rohkem koos," sõnas Ogier mullu suvel.

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud pausi tõttu on aga prantslane juba praegu saanud ootamatu võimaluse perega rohkem koos olla. Saksamaa ajakirja Motorport Aktuelli teatel kaalub prantslane nüüd tõsiselt karjääri pikendamist ühe hooaja võrra. "Praegu on siiski vara midagi öelda. Hetkel ootame, et kogu olukord järgmiste kuudega rahuneks," rääkis prantslane.

Ogier' võimalik jätkamine oleks suurepärane uudis Toyota pealiku Tommi Mäkineni jaoks, kes juba hooaja eel teatas, et annab endast kõik, et prantslast ümber veenda. "Olen kindel, et kui näitame talle, et kõik meeskonnas on rahul, motiveeritud ja naudivad oma tööd, siis on sama lugu ka Ogier'ga ning ta võib jätkata. Sebastien ei ole veel liiga vana jätkamiseks. Me anname endast parima, et ta sõidaks ka edasi," tõdes soomlane tänavu veebruaris.

Ogier vihjas, et juhul, kui ta jätkab, siis järgmine hooaeg jääks ikkagi tema jaoks viimaseks. Nimelt pole sarnaselt teistele sõitjatele ka Ogier 2022. aastal jõustuvate uute regulatsioonide suhtes kuigi optimistlikult meelestatud. "Minu jaoks ei tundu need ausalt öelda huvitavad. Olen kindel, et pole ühtegi WRC-sõitjat, kes neid muudatusi ootaks."