Tommi Mäkinen vihjas: Toyota tehases ehitatakse uut ralliautot

Kuigi Toyota on juba kolmandat aastat tagasi WRC-sarjas, ei ole neil endiselt olemas enda R5 autot, millega saaks WRC2 klassis sõita. Nüüd on Mäkineni sõnul lõpuks asjalood sealmaal, et Toyota R5 auto sünd ei ole enam kaugel. "Liigume heas hoos. Teeme selle ära," sõnas Mäkinen portaalile rallit.fi.

Kuigi Mäkinen jäi sel teemal võrdlemisi kidakeelseks, võib ridade vahelt välja lugeda, et Puuppola tehas on vägagi asjaga seotud. "Projekt on sarnane meie WRC auto ehitamisega. Võimalik, et sellega on seotud nii Soome, Jaapani kui Saksamaa jõud."

Saksamaal ehitatakse Toyota ralliautodele teadupoolest mootoreid.

R5 autosid ehitavad tehased peamiselt selleks, et nende müügiga raha teenida: Škoda oli näiteks eelmise aasta lõpu seisuga müünud ära suisa 282 R5 ralliautot, samuti toodavad R5 autosid M-Sport (Ford), Citroen, Hyundai, Peugeot ja Volkswagen. Kuna Toyotal ei ole seni oma R5 autot olnud, on nende noortel sõitjatel tulnud WRC2 sarjas osaleda teiste tootjate mudelitega. Näiteks on Markko Märtini hoolealune Takamoto Katsuta olnud sunnitud kasutama M-Spordi Fordi.