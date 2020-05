Tommi Mäkinen: uued WRC-autod ei lähe odavamaks, pigem vastupidi

Kui rahvusvahelise autoliidu FIA ralliboss Yves Matton on öelnud, et uue põlvkonna autode maksumus peaks vähenema umbes 300 000 euro võrra (800 000 eurolt 500 000 eurole - toim.), siis Mäkinen seda juttu ei usu.

"Kindlasti muutuvad mõned detailid odavamaks, aga hübriidajami ja aku tõttu on lõppetulemus kallim. FIA seisab silmitsi viimase aja suurima väljakutsega, sest igast suunast tuleb arvamusi, et tuleks teha seda ja teist. Aga autod ei lähe kindlasti odavamaks," rääkis Mäkinen portaalile Rallit.fi.

Küsimusi on tekitanud ka auto arendamiseks antud napp aeg, koroonakriis on võistkondade seisu veelgi raskemaks teinud.

"Meil on keerulised ajad, aga on realistlik, et jõuame uue auto ikkagi õigeks ajaks valmis. Õnneks on meil tugev tiim, jõuame uued detailid kuue kuuga valmis teha, enne kui testimiseks läheb," sõnas soomlane.