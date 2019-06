Ott Tänaku tööleping Toyota rallitiimiga lõppeb käimasoleva hooajaga. Tänak on rääkinud sellest, et soovib uue lepingu detailid saada paika juba enne augusti alguses sõidetavat Soome rallit. Pole kahtlust, et eestlase vastu tunnevad huvi ka teised tiimid, kuid Toyota meeskonna juht Tommi Mäkinen usub, et suudab hoida Tänakut oma meeskonnas.