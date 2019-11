Tommi Mäkinen tunnistas: oleme väga huvitatud Ogier' ja Evansi palkamisest

Ehkki Ogier'l on järgmise aasta lõpuni kehtiv leping Citröeni meeskonnaga, hakkasid käimasoleva nädala jooksul üha kindlamas kõneviisis ilmuma artiklid, mis viivad prantslase Toyota ridadesse. Alles neljapäeval kirjutas Autosport, et nädala jooksul teatab Toyota kahe uue sõitja nimed ning nendeks saavad suure tõenäosusega olema Ogier ning Evans.

Nüüd tunnistas ka neljakordne maailmameister Mäkinen ise, et on kahe mehe palkamisest huvitatud. "Loomulikult tahame enda võistkonda Ogier'd, aga lisaks ka veel Evansit. Kõik on siiski veel lahtine," rääkis Mäkinen Saksa meediale.

"Me oleme teda jälginud ja vaadanud ta arengut," lisas soomlane Evansi kohta. "Oleme temast vägagi huvitatud."

Saksamaa väljaande Rallye-Magazin andmetel saab Toyota kolmandaks sõitjaks uuel hooajal olema 19-aastane Kalle Rovanperä.