Tommi Mäkinen tõstatas vana probleemi: selline loterii ei saa jätkuda

"Probleemiks on, et Türgi ralli on loterii," sõnas Mäkinen väljaandele Autosport. "Sa võid normaalselt sõita, aga kivid on seal nii teravad, et rehv läheb ka siis puruks, kui sõitja pole süüdi."

Soomlase sõnul oleks lahenduseks isetäituvad rehvid (inglise keeles mousse tire), mida kasutati kuni 2007. aastani. "Me saaksime probleemist lahti, kui lisaksime rehvidesse taas vahu. Mäletan neid aegu, kui võisime kõigest muretult üle kihutada. Ma ei soovi, et ralli saatus sõltuks katkistest rehvidest."

Mäkineni arvates poleks isetäituvaid rehve vaja kõigil rallidel. "Neid oleks vaja ka Sardiinias ja Mehhikos, kuigi seal on rehvi purunemine vahel tingitud ka sõitja veast. Näiteks kurvide lõikamisest. Aga Türgis ei saa rallimehed tõesti mitte midagi teha," rõhutas soomlane.

Toyota boss oli sama teema tõstatanud ka tänavusel Korsika rallil pärast seda, kui Ott Tänakul purunes rehv. Toona ütles soomlane pettunult: "Meie ajal sõideti võidu, praegu vahetatakse rattaid."

WRC sari jätkub 3. oktoobril algava Walesi ralliga.