Tommi Mäkinen tiitliheitlusest: Evans ja Ogier saavad vabad käed

Enne Monza etappi juhib MM-sarja Evans, kelle edu Ogier ees on 14 punkti. Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak kaotavad liidrile juba vastavalt 24 ja 28 punktiga.

"Me kõik tahtsime, et sel hooajal toimuks veel üks ralli. Olukord tundub hea nii Elfyni ja Sebi jaoks, kellest üks tuleb tõenäoliselt meistriks. Nad mõlemad saavad meie poolt täieliku toetuse," kinnitas Mäkinen.

"Meeskondlikus arvestuses on MM-tiitli saatus endiselt täielikult avatud, nii et peame selle saavutamiseks endast parima andma."

"Eelseisva võistluse formaat on erinev sellest, millega oleme harjunud. Ma arvan, et kiiruskatsed mägedes kujunevad eriti keeruliseks kõigile sõitjatele, sest need on kõigi jaoks uued. Meie sõitjad pole tänavu asfaldi pealt palju kogemusi saanud, kuid oleme Monzaks valmistunud võimalikult hästi," lisas Mäkinen.

Monza ralli peetakse 3.-6. detsembrini. Homme sõidetakse vaid üks kiiruskatse (4,33 km), mis algab Eesti aja järgi kell 15.08 (Vaata kogu ajakava siit).