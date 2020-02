Tommi Mäkinen: tiitliheitlusesse kuulub nüüd neli meest

Kahe etapi järel hoiab MM-sarjas esikohta just Evans, kellel on koos 42 punkti. Sama palju punkte on ka Hyundai sõitjal Thierry Neuvillel'l, aga Evansil on võidu kõrvale ette näidata veel üks kolmas koht, belglasel aga üks kuues koht.

"Meil on nüüd neli meest võitluses," rääkis Mäkinen WRC kodulehe vahendusel, vihjates lisaks Evansile veel Neuville'le, Ott Tänakule ja Sebastien Ogier'le. "Elfyn kuulub sinna ning see on selge. Teadsime, mida ta Monte Carlos suudab, seega see polnud üllatus. Samas minna Rootsi ja sõita niimoodi autoga, mida eriti ei tunne, siis see oli juba väike üllatus. Teame juba pikalt, milleks Elfyn võimeline on. Ta suudab igal pool konkureerida."

MM-sarja hooaeg jätkub märtsi keskel, kui Mehhikos sõidetakse hooaja kolmas ralli.