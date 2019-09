Tommi Mäkinen teise võistluspäeva eel: kõike võib veel juhtuda

Erinevate probleemide tõttu lõpetasid Toyota sõitjad Kris Meeke, Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala esimese võistluspäeva vastavalt 7.-9. kohal.

"Ei olnud lihtne päev. Hommikul möödus kõik hästi, ehkki Ott kannatas veidi stardikoha tõttu," sõnas meeskonna pealik Tommi Mäkinen. "Teadsime, et see on keeruline. Pärastlõunal aga purunes Oti masinal rehv ning olukord on tema jaoks nüüd veidi raskem."

"Kris ja Jari-Matti kaotasid samuti kuuendal katsel palju aega. Teadsime, et hakkab vihma sadama, aga ei eeldanud, et nii tugevalt," jätkas soomlane. "Nagu oleme näinud nii tänavu kui ka mullu, siis siin võib veel kõike juhtuda. Peame edaspidi vältima probleemide tekkimist."