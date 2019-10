Tommi Mäkinen: tean hästi, missugune surve Tänaku peal oli

"Seda tunnet on väga raske kirjeldada," sõnas Mäkinen pärast Kataloonia rallit WRC Live'i otse-eetris. "MM-tiitel näitab, kui palju kogu meeskond on vaeva näinud koos Otiga. Meil on uus maailmameister ja selle taga on kogu tiim."

"Ma tean, mis survet Ott tundis," rääkis Mäkinen, kes oma karjääri jooksul ise neljakordseks maailmameistriks tuli. "Olen seda ise tundnud ja seda on kellelegi teisele väga raske seletada."

"Ma usun, et pärast seda etappi on Austraalias juba mõnus sõita," lisas Mäkinen hooaja viimase etapi kohta. "Ta tegi punktikatsel seda, mida oli vaja, et tiitel kindlustada. Ott oli imeline."