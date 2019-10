Tommi Mäkinen Tänaku liitumisest Hyundaiga: see oleks kuradi häiriv

"See oleks kuradi häiriv," alustas Mäkinen. "Kui see nii läheb, muudaks see paljude elu raskemaks. Isegi praegu pole võistkondade jõuvahekorrad ideaalsed."

Mäkinen tõi näitena M-Spordi. "Nad on näinud palju vaeva ja neil on palju kogemusi, aga puudu on tippsõitja. See väljendub otseselt tulemustes. Nüüd, kui Tänak ja Thierry Neuville oleksid mõlemad Hyundais, muutuks seis veelgi ebavõrdsemaks. Kaks tiimi jääks tippsõitjateta," sõnas ta.

Tänaku ja Hyundai leping peaks ametlikuks saama selle nädala jooksul.

Viimase nädala jooksul on spekuleeritud, et Toyota püüab olukorda päästa kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' endale meelitamisega. Samas on prantslasel tulevaks hooajaks leping Citroeniga.

Citroeni võistkonna pealik Pierre Budar ütles Autospordile, et tänu kehtivale lepingule pole tal põhjust Ogier' lahkumise pärast muretseda. Samas on ajalugu näidanud, et ükski leping pole kivisse raiutud.

Mäkineni sõnul pole ta Ogier'ga veel läbirääkimisi pidanud, aga soomlane möönis, et kauaaegne rallimaailma valitseja pole sel hooajal Citroenis kuigi õnnelik olnud.