Tommi Mäkinen Tänaku liidrikohast: Ott lausa lendas pärastlõunal!

Ott Tänak oli pärast avapäeva kindel liider, edestades Sebastien Ogier'd 22,4 sekundiga. Kolmandat kohta hoidis teine Toyota sõitja Jari-Matti Latvala. Esiviisikusse mahtus ka kolmaski Toyota sõidumees, kui viiendal positsioonil paikneb Kris Meeke.

"Suurepärane esimene päev on olnud meie jaoks Tšiilis," sõnas Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel. "Auto on töötanud tõeliselt hästi. Tegime pärast hommikusi katseid seadistuses mõningaid muutusi, mis aitasid meid pärastlõunal kõvasti."

"Ott seadistas oma autot kõvasti ümber ja ta lausa lendas pärastlõunastel katsetel! Ta tundus enda autos väga mugavalt tundvalt," lisas Mäkinen. "Tundub, et täna ees ootavad katsed on võrreldes eilsega kiiremad ja pidamist on ka rohkem ehk sõitjad saavad sõitu veelgi rohkem nautida."