Tommi Mäkinen: Tänak on parem kui mina MM-tiitleid võites

"Ott on kunagise minuga väga sarnane. Olin alati üksi, vaikuseks, endasse sulgunud. Vihkasin intervjuude andmist ja mulle ei meeldinud, kui mind segati," alustas neljakordne maailmameister.

"Ott teab väga hästi, mida ta tahab ja tal on väga täpne tööstiil. Ta on alati väga keskendunud. Ott on väga kiire ja kaval, teda on raske alistada. Ta saab auto käitumisest väga hästi aru ja mõistab, mida on vaja teha, et sellest viimast välja pigistada. Tema stiil säästab tehnikat ja rehve. Ott on isegi parem kui mina A-grupi Mitsubishi Lanceriga," lisas Mäkinen.

Soomlane krooniti maailmameistriks aastatel 1996-1999, kõigil neljal korral sõitis ta just Mitsubishiga.

Mäkinen rääkis samas intervjuus ka huvist Dani Sordo palkamise vastu.