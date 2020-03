Tommi Mäkinen selgitas Mehhikost puudumist: parem oli end Tallinnasse karantiini panna

Kuigi Soome meedia teatel oli Mäkinen haigestunud grippi, spekuleeriti palju, et soomlane võib olla hoopis koroonaviirusesse nakatunud. Need kuulujutud lükati siiski kiirelt ümber. "Umbes kaks kuud tagasi jäin grippi," rääkis Mäkinen Ilta-Sanomati vahendusel. "Mehhiko ralli eel ei olnud ma end veel täielikult välja ravinud ning kuna koroonaviiruse teema tuli samal ajal üles, otsustasin, et parem on end Tallinnasse karantiini panna ja Mehhikosse mitte minna."

Mäkinen kinnitas, et on nüüdseks tervenenud, aga jätkab karantiinis elamist. "Niimoodi oleme terved. Kõik mõtlevad praegusele olukorrale. See on kõigi jaoks eriline situatsioon," sõnas Mäkinen, lisades, et Toyota WRC tiimis ühelgi inimesel koroonat tuvastatud pole. "Kõik Mehhikost tulnud inimesed on nüüd kaks nädalat karantiinis."

Sarnaselt muule spordimaailmale on ka WRC-s ees ootamas pikem võistluspaus. Teisipäeval kinnitati, et Portugali ja Sardiinia rallid on edasi lükatud, mis tähendab, et praeguse seisuga jätkub hooaeg juuli keskel Keenias. Mäkinen kinnitas, et Toyota meeskonnas töö käib, kuid kõike tehakse vähendatud korras. "Loomulikult tahame, et olukord paraneks, peaasi on inimeste tervis."