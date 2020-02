Tommi Mäkinen särab õnnest: Elfyn lendab, Kalle on uskumatult hea!

"See on olnud hiilgav algus rallile. Elfyn lendab! Temalt uskumatu esitus ja paistab, et ta tunneb end meie masinas väga mugavalt. Kalle (Rovanperä) on teinud samuti uskumatu sõidu. Temal on veel meie masina juures palju õppida ning ma olen kindel, et ta näitab sellel rallil veelgi paremat kiirust. Seb (Ogier) on samuti tugeval positsioonil, seega kokkuvõttes väga hea päev meie jaoks," rääkis Mäkinen Toyota pressiteenistusele.

Soomlane kiitis ühtlasi korraldajaid, kes on suutnud väga keerulistes tingimustes ette valmistada head võistlusrajad. "Kiiruskatsetel on tõeliselt kenad talvised olud ning loodetavasti jätkub see ka homme nii," avaldas Mäkinen lootust.

Evans lisas, et tundis end kohe päeva alguses enesekindlalt. "Homme tuleb samamoodi jätkata. Keegi ei tea mõistagi, millised tingimused on, seega peame kõigega kiiresti kohanema. Midagi olulist me aga muutma ei pea," sõnas rallit juhtiv waleslane.

Mõneti üllatuslikult kolmanda koha hõivanud Kalle Rovanperä kiitis sarnaselt Mäkinenile teeolusid: "Tingimused on märksa paremad kui oskasime loota. Jääd ja lund oli rohkem ning rehvid kestavad kauem. Tegime küll siin ja seal mõne vea, kuid meil on alles masina tundmaõppimine käsil."