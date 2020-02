Tommi Mäkinen sai pahaseks: olen rahvusvahelises autoliidus väga pettunud

Mäkinen ütles intervjuus Prantsusmaa väljaandele AutoHEBDO, et Toyota kavatseb 2021. aastal välja tulla uue autoga. Mõte oli selles, et talle varem rahvusvahelisest autoliidust (FIA) tulnud info kohaselt algab WRC-sarjas 2022. aastast küll hübriidmootorite ajastu, aga muud nõuded on praegusega võrreldes sarnased.

"Saime aru, et 2021. ja 2022. aasta regulatsioonid on sisuliselt samad, nii et suuri muudatusi pole kahe hooaja vahel vaja teha. Lootsime aluseks võtta 2021. aasta Yaris WRC ja sinna lihtsalt hübriidtehnoloogia juurde liita. Paistab, et nüüd on uuesti alanud diskussioonid nõuete muutmiseks ja asi ei paista hea. Oleme tõesti väga pettunud," rääkis soomlane.

"Meil pole aimugi, mis saama hakkab. Ainus asi, mida tean, on fakt, et meil on väga vähe aega, et 2022. aastaks täiesti uus auto ehitada. Meil läks juba 2021. aasta auto ehitamiseks väga palju aega. Mis siis, et seal on palju ühiseid asju praeguse autoga. Kui peame nüüd täiesti uue WRC-auto ehitama, peame leidma palju rohkem vahendeid. Ma ei tea, kuskohast neid leida," lisas Mäkinen.

Hübriidtehnoloogiaga WRC-autode kohta pole praegu veel kuigi palju teada. FIA rallidirektor Yves Matton ütles AutoHEBDO-le, et praegu analüüsitakse võistkondade ettepanekuid ja hiljemalt märtsi lõpus teeb FIA otsuse, kes hübriidajamit tarnima hakkab. Kõik WRC-sarja võistkonnad hakkavad kulude kokkuhoiu nimel kasutama samasugust tehnoloogiat.

Autotootjad, kes kavatsevad alates 2022. aastast WRC-sarjas osaleda, peaksid selguma hiljemalt juunis.