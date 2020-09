Tommi Mäkinen raputas tuhka pähe: testisime Rally Estoniaks valedel teedel

"Üldiselt ütleksin, et meie sõitjad pole absoluutselt 100% rahul, kuna mõned pisiasjad jäid puudu, kuid tegelikult on tulemus üsna hea ja vähemalt me õppisime siit midagi erinevate tingimuste kohta," sõnas Mäkinen, vahendab DirtFish.

"Saime teada, et tegime ettevalmistustesti liiga kiiretes tingimustes, meil ei olnud realistlikke olusid. See ralli oli täiesti erinev tingimustest, kus me eelnevalt ette valmistasime. Ma arvan, et see on vastus, miks meie auto polnud kokkuvõttes täiuslik," lisas soomlane.

Rally Estonia võitis Ott Tänak tiimikaaslase Craig Breeni ees. Parima Toyota sõitjana oli Sebastien Ogier kolmas.

Nelja MM-ralli järel on Ogier'l liidrina koos 79 punkti, tema tiimikaaslane Elfyn Evans jääb maha üheksa silmaga, Tänak kerkis kolmandaks 66 punktiga.