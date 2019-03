Tommi Mäkinen: Rally Estonia on Soome ralliks suurepärane ettevalmistus, aga sellega on üks probleem

"See on hea ettevalmistus Soome ralliks: sõitjad saavad end kiire kruusa peal Soomeks ette valmistada. Kahjuks on ainult üks väike küsimus, mis ei ole nii hea - meil on sel ajal puhkus ning tahaksime kõik natuke hinge tõmmata! Seega natuke lööb see meie plaanid sassi, aga pole hullu, ettevalmistuse mõttes on see väga hea etapp," muigas Mäkinen.

"Eestis on natuke teistsugused olud kui Soomes - Eesti pinnas on pehmem ja loodus siledam, Soomes on rohkem hüppeid ja künkaid."

Mäkinenil jätkus kiidusõnu ka Eesti rallisõpradele. "Tundub, et suurem osa eestlasi on rallifännid! Eestis pole väga palju rahvast, aga rallidel üle maailma on alati palju eestlasi kohal. See on täiesti vaimustav! Ükskõik kus ralli toimub, Eesti lipud on alati kohal."