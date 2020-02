Tommi Mäkinen püüab veenda Ogier'd Toyotasse jääma: tean, mida selleks tegema peame

"Teadsin 2003. aastal, et tahan karjääri lõpetada," rääkis Toyota boss portaalile DirtFish. "Siis ei olnud minu jaoks sarjas enam midagi peale sõitmise. Pärast aastast pausi hakkasin aga mõtlema, et miks ma küll nii otsustasin. Ma võiksin ja peaksin ralliga jätkama."

Mäkineni jaoks jäi 2003. aasta hooaeg siiski viimaseks. "Sellised mõtted olid mul aga veel mitmed aastad. Kaalusin pikalt üht hooaega veel. Rääkisin seda juba Sebastienile ka. Ütlesin talle, et minu kogemuse põhjal võib juhtuda, et pärast aastast pausi hakkavad teatud mõtted tulema. Minul võttis maha rahunemine pikalt aega."

"Tean, et kui Ogier suudab mõned etapid võita, on väga raske lahkuda," jätkas soomlane. "Sellist tunnet enam ei saa. Üks asi, mida kõige rohkem igatsema hakatakse, on tunne teistele ära teha. See on kirjeldamatult hea."

Mäkinen lisas, et tal on selge, mida peab tegema, et oleks võimalus Ogier'd ümber veenda. "Mul on tunne, et kui anname talle auto, millega ta saab rallisid võita ja motiveeritud olla, siis võib-olla otsustab ta jääda. See on ainus, mis me tegema peame. Olen kindel, et kui näitame talle, et kõik meeskonnas on rahul, motiveeritud ja naudivad oma tööd, siis on sama lugu ka Ogier'ga ning ta võib jätkata. Sebastien ei ole veel liiga vana jätkamiseks. Me anname endast parima, et ta sõidaks ka edasi."