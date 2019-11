Tommi Mäkinen: punktiseis teeb meie jaoks strateegia Austraalias lihtsaks

Austraaliasse läheb liidrina Hyundai, kellel kogutud 380 punkti. Nende lähimal jälitajal Toyotal on 18 silma vähem.

"Pärast meie fantastilist saavutust Hispaanias saame nüüd keskenduda täielikult sellele, kuidas Austraalias taas MM-tiitel võita," sõnas Toyota pealik Tommi Mäkinen pressiteate vahendusel. "Sedapuhku oleme aga me tagaajaja rollis."

"Samas teeb see meie jaoks asja lihtsaks," arutles neljakordne maailmameister. "Peame minema maksimumpunktide peale välja ja eks siis näeme, mis saab. Toyota masin on Austraalia teedel tugev."

"Seda näitas juba eelmine aasta, kui Jari-Matti (Latvala) võidutses ja Tänak oli kuni katkestamiseni konkurentsis. Tean ka, et see ralli on varasemalt Kris Meeke'i jaoks edukas olnud. Oleme enesekindlad oma võimaluste üle."