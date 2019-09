Tommi Mäkinen: peame Türgi rallil kavalad olema

"Meie võistkonna enesekindlus on väga suur, aga teame, et Türgi ralli on täiesti teistsugune väljakutse. Siin tuleb olla kaval. Arvan, et eelmisel aastal olimegi. Tänu sellele saavutasime suurepärase tulemuse," rääkis ta Toyota pressiteate vahendusel.

"Loomulikult tahame seda korrata, aga see ei saa kerge olema. Tähtis, on et auto suudaks erinevate olukordadega kohaneda. Tahaksime, et meil oleks ka rohkem kiirust, oleme selle nimel kõvasti tööd rabanud," lisas ta.

Türgi ralli peetakse 12.-15. septembrini.