Tommi Mäkinen pakkus Rootsi rallile alternatiivi

Mäletatavasti sundis ootamatult soe ilm Rootsi talveralli korraldajaid veel võistlusnädalavahetuse jooksul korrektuure tegema ja lõpuks sõideti Rootsis vaid üheksa kiiruskatset.

Mäkinen pakub välja, et Rootsi ralli tuleks viia täiesti Põhja-Rootsisse. "Kui me 2000. aastate alguses Karlstadi sõitsime, oli seal ikka üsna talvine. Viimase kümne aasta jooksul pole aga Karlstadis kunagi õiget lund olnud," ütles Mäkinen Soome meediale.

"Nüüd on teeninduspiirkond Torsbys, kus tavaliselt on lund. Kuid ka siin on alati olnud natuke selline olukord, kas lund on piisavalt või ei ole. Kui minna natuke kõrgemale Põhja-Rootsi, oleks lumeolud kindlasti paremad," pakkus Mäkinen.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) president Jean Todt tunnistas pärast eelmise nädala MM-etappi, et ei taha enam sellist poolikut rallit näha. "Me teeme nii, et seda enam ei korduks. Oleme neid küsimusi arutanud võistluste korraldajate ja WRC promootoriga. Astume samme tagamaks, et Rootsi ralli jätkuks," sõnas Todt Prantsuse meediale.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 12. märtsil algava Mehhiko ralliga.