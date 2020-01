Tommi Mäkinen: Ott Tänku kohal on kindlasti mitmed küsimärgid

Tänak kihutas kahel eelmisel aastal teatavasti Toyota ridades, kuid vahetas seejärel võistkonda ning kuulub nüüd Hyundai meeskonda.

„Arvan, et ta võib tunda lisapinget, kuna ta soovib end praeguses olukorras tõestada. Praeguses seisus on kindlasti tema kohal veel küsimärke. Tiitlit ei ole lihtne võita, kuna tahtjaid on palju,“ sõnas Mäkinen Rallit.fi vahendusel.

Tänaku asemel kihutab Toyotas nüüd kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier. „Ogier annab endast maksimumis, et Monte Carlos võit võtta. Kindlasti ei saa see olema lihtne, kuna lubatakse nii lund kui ka vihma,“ lisas Mäkinen.

Soomlase arvates võiks Monte Carlos võidu eest võidelda Hyundais juba mitu aastat sõitnud Thierry Neuville. „Ta heitleb kindlasti võidu nimel. Tema jaoks on tuttavad nii teed kui ka auto. Tema puhul ei tohiks segavaid faktoreid olla,“ lisas Mäkinen.